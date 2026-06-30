La Coupe du monde de soccer bat son plein et le Canada connaît désormais son prochain adversaire pour le match de samedi: le Maroc, qui a défait les Pays-Bas.

De son côté, le Paraguay a causé une immense surprise en éliminant l'Allemagne.

Dans l'actualité des Canadiens de Montréal, d'importants mouvements de personnel ont été confirmés: Brendan Gallagher est officiellement échangé aux Canucks de Vancouver, tandis que Joshua Roy prend le chemin de l'Utah.

Enfin, Joe Veleno ne recevra pas d'offre qualificative et deviendra joueur autonome.

À Wimbledon, seul Félix Auger-Aliassime a survécu dans le clan canadien.

Écoutez la chronique sportive de Daphnée Malboeuf, mardi à Cantin le matin.