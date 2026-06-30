À l'approche du 1er juillet, des milliers de Québécois s'apprêtent à changer de logement.

Au-delà de la logistique des boîtes et des déménagements, quitter un lieu où l'on a habité pendant de nombreuses années peut s'apparenter à un véritable processus de deuil.

Écoutez la journaliste et collaboratrice, Maude Goyer, aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Elle explique qu'elle a elle-même vécu une transition difficile après avoir quitté une maison où elle a résidé durant 22 ans.

Maude souligne qu'on aborde souvent les aspects financiers et immobiliers du déménagement, mais rarement la perte des repères, des souvenirs et de la sécurité liés à un milieu de vie.

Ce sentiment de déracinement peut s'avérer particulièrement déstabilisant, même s'il s'agit d'un déménagement choisi.

Pour surmonter cette épreuve, elle conseille de recréer rapidement de nouvelles habitudes, de personnaliser son nouvel espace et de conserver des objets significatifs de l'ancienne demeure.