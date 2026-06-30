Son spectacle «Attends»

L'humoriste Jey Fournier est de passage en studio pour présenter son tout premier one-man-show officiel, intitulé Attends.

Celui qui qualifie son ascension dans le milieu de l'humour de «tranquille» aborde avec beaucoup de dérision le cap de la trentaine, le décalage que l'on peut ressentir face à son entourage, ainsi que sa récente réalité de futur père et de nouveau propriétaire.

Fort d'une solide communauté bâtie sur les médias sociaux, notamment grâce à ses sketchs viraux sur TikTok, il propose un spectacle mûri par dix ans de travail acharné dans les bars et les petites scènes du Québec.

Écoutez l'humoriste Jey Fournier à propos de son premier spectacle solo officiel intitulé Attends, mardi, à Cantin le matin.