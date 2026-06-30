1er juillet

À la veille des célébrations de la fête du Canada, l'animatrice Isabelle Racicot partage son enthousiasme directement depuis Ottawa, où les préparatifs vont bon train.

Les répétitions ont déjà débuté, laissant entrevoir des moments forts, notamment un duo très attendu entre Isabelle Boulay et Gab Bouchard.

La programmation s'annonce riche et diversifiée, mettant en vedette des icônes de la musique canadienne telles que Diane Dufresne, Pierre Lapointe ou encore Dominique Fils-Aimé.

Écoutez l'entretien avec l'animatrice Isabelle Racicot, mardi, à Cantin le matin.