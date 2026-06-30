Analyse des récentes décisions de la Cour suprême

La Cour suprême des États-Unis a rendu une série de décisions cruciales qui touchent directement Donald Trump.

Sur le plan civil, le président essuie trois revers notables, notamment le rejet de son appel dans l'affaire de diffamation et d'agression sexuelle l'opposant à E. Jean Carroll, l'obligeant à payer 5 millions $.

De plus, la Cour a réaffirmé l'autonomie de la Banque centrale américaine (Fed) face aux pressions présidentielles.

En revanche, Trump remporte une victoire historique: la Cour a renversé un précédent vieux de 90 ans, accordant désormais au président américain le pouvoir discrétionnaire de limoger les dirigeants des agences régulatrices, une extension majeure du pouvoir exécutif.

Écoutez la chronique américaine de Valérie Beaudoin, mardi, à Cantin le matin.