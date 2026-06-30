La proposition de Québec solidaire critiquée

Québec solidaire propose d'imposer 100% du gain en capital obtenu par les propriétaires d'immeubles de logements lors de la vente de leur actif, contre 50% actuellement.

La co-porte-parole, Ruba Ghazal, prétend qu'il s'agit de mesures visant à punir les spéculateurs immobiliers qui profitent de la crise du logement.

Écoutez Marwah Rizqy, avocate fiscaliste et députée de Saint-Laurent, réagir à la mesure de Québec solidaire, mardi, à Cantin le matin.

La libérale rappelle que pour 80% des propriétaires de plex au Québec détiennent moins de cinq portes et que ces immeubles représentent leur fonds de pension.

Elle estime que si le gouvernement souhaite réellement contrer la spéculation, il devrait plutôt cibler les quelque 100 000 logements inoccupés détenus par des non-résidents à l'aide d'une taxe spécifique sur l'inoccupation, plutôt que de modifier globalement l'impôt sur le gain en capital.