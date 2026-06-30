Le «RAMageddon»

À l'occasion de sa chronique sur les réseaux sociaux, Ariane Brunet aborde la récente augmentation de prix imposée par le géant Apple.

Des hausses significatives variant de 15 à 25 % touchent plusieurs produits populaires qui sont déjà sur le marché, comme le MacBook Pro ou l'iPad Air.

Sur le web, les internautes ne cachent pas leur frustration face à cette flambée des prix.

Pour l'instant, seul l'iPhone semble être épargné par cette vague de hausses tarifaires, une stratégie vraisemblablement calculée pour préserver la fidélité des consommateurs envers ce produit phare.

Écoutez la chroniqueuse réseaux sociaux Ariane Brunet faire le point, mardi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

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