Unité canadienne et fête du Canada

À quelques heures de la fête du Canada, l'ancien premier ministre Jean Chrétien estime que le pays se porte très bien et exprime son attachement envers celui-ci.

L'économie canadienne est résiliente, malgré le contexte économique et les tarifs de Donald Trump, et le Canada, qui compte désormais 42 millions d'habitants, demeure un exemple de démocratie fonctionnelle.

Bien qu'il reconnaisse que la gestion d'un grand pays comporte toujours des défis, Jean Chrétien se montre optimiste.

Il minimise l’impact des menaces du président américain, qualifiant de «risible» l'idée que le Canada puisse être absorbé par les États-Unis.

De plus, il ne s'inquiète pas outre mesure des mouvements référendaires en Alberta ou au Québec, estimant que les projets souverainistes n'obtiendront pas la majorité des voix.