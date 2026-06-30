Le Canada, géant de la sécurité énergétique?

Montréal accueille le colloque de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) sur l'efficacité énergétique, un événement d'envergure mondiale.

Selon Yvan Cliche, spécialiste en énergie au CÉRIUM, le Canada et le Québec disposent d'un potentiel immense pour s'imposer comme des partenaires énergétiques fiables à l'échelle internationale, particulièrement dans un contexte géopolitique tendu où l'énergie est utilisée comme arme politique.

Face à la forte demande américaine pour nos minéraux critiques et pour contrer la domination chinoise, le spécialiste en énergie soutient qu'il est temps de réduire la complexité réglementaire, afin de concrétiser nos projets avant que la fenêtre d'opportunité ne se referme.

Écoutez Yvan Cliche, spécialiste en énergie au Centre d'études et de recherches internationales de l'Université de Montréal, mardi à Cantin le matin.