 Aller au contenu
Une nouvelle circonscription pour la PM

Christine Fréchette dans Trois-Rivières: «Une volonté de se dé-Montréaliser»

par 98.5

0:00
13:04

Entendu dans

Cantin le matin

le 30 juin 2026 07:22

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Léger
Philippe Léger
Christine Fréchette dans Trois-Rivières: «Une volonté de se dé-Montréaliser»
Philippe Léger / Cogeco Média

La première ministre Christine Fréchette a confirmé qu'elle se présentera dans la circonscription de Trois-Rivières, actuellement occupée par Jean Boulet, lors des prochaines élections.

Ce choix s'inscrit également dans une volonté de la CAQ de retrouver sa popularité dans les régions, tout en permettant à Christine Fréchette de se «dé-Montréaliser» aux yeux des électeurs caquistes et au sein du caucus.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger analyser le choix de comté de la première ministre en vue des élections provinciales, mardi, à Cantin le matin.

Autres sujets abordés

  • Y aura-t-il au moins un débat des chefs dans la Capitale-Nationale?;
  • La fiscalité du patrimoine selon Québec solidaire.

Vous aimerez aussi

L'ex-chroniqueur Marcel Bouchard portera les couleurs du Parti conversateur
Le Québec maintenant
L'ex-chroniqueur Marcel Bouchard portera les couleurs du Parti conversateur
0:00
6:33
Un bilan politique exceptionnel, mais teinté de défis pour Mark Carney
Cantin le matin
Un bilan politique exceptionnel, mais teinté de défis pour Mark Carney
0:00
12:10
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités, des concours et des promotions. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Cantin le matin

Voir tout
Crise du logement: «La situation est pire que l’an dernier», alerte le FRAPRU
Rattrapage
1er juillet: des milliers de ménages sans bail
Crise du logement: «La situation est pire que l’an dernier», alerte le FRAPRU
Hausses de prix chez Apple: le mécontentement gronde
Rattrapage
Le «RAMageddon»
Hausses de prix chez Apple: le mécontentement gronde
Jeux olympiques: «10 000$, c'est très peu» -Dominick Gauthier
Rattrapage
Des compensations insuffisantes pour les athlètes?
Jeux olympiques: «10 000$, c'est très peu» -Dominick Gauthier
«Personne n'a plus aidé l'unité canadienne que Donald Trump»
Rattrapage
Unité canadienne et fête du Canada
«Personne n'a plus aidé l'unité canadienne que Donald Trump»
Fête du Canada à Ottawa: «C'est super excitant» -Isabelle Racicot
Rattrapage
1er juillet
Fête du Canada à Ottawa: «C'est super excitant» -Isabelle Racicot
Pouvoir exécutif élargi aux États-Unis: un couteau à double tranchant
Rattrapage
Analyse des récentes décisions de la Cour suprême
Pouvoir exécutif élargi aux États-Unis: un couteau à double tranchant
«80% des propriétaires détiennent moins de cinq portes» -Marwah Rizqy
Rattrapage
La proposition de Québec solidaire critiquée
«80% des propriétaires détiennent moins de cinq portes» -Marwah Rizqy
«Les minéraux, il va falloir s'y intéresser: un des grands enjeux géopolitiques»
Rattrapage
Le Canada, géant de la sécurité énergétique?
«Les minéraux, il va falloir s'y intéresser: un des grands enjeux géopolitiques»
Un sondage choc mené en Estrie et en Montérégie sur l'immigration
Rattrapage
Grande enquête de l'Université de Sherbrooke
Un sondage choc mené en Estrie et en Montérégie sur l'immigration
«On ne s'attaque pas aux petits propriétaires» -Ruba Ghazal
Rattrapage
Immobilier et fiscalité
«On ne s'attaque pas aux petits propriétaires» -Ruba Ghazal
Le «regret immobilier» touche plus d'un tiers des acheteurs canadiens
Rattrapage
Un phénomène en hausse
Le «regret immobilier» touche plus d'un tiers des acheteurs canadiens
«On se demande pourquoi les Allemands n'ont pas réussi à passer ce tour-là»
Rattrapage
Mondial 2026
Mondial
«On se demande pourquoi les Allemands n'ont pas réussi à passer ce tour-là»
Spécial «Déménagements» | L’énigme du mardi 30 juin
Rattrapage
Cantin le matin
Spécial «Déménagements» | L’énigme du mardi 30 juin
Fête du Canada à Ottawa: Gab Bouchard parmi les artistes sur scène
Rattrapage
Parc des Plaines-LeBreton
Fête du Canada à Ottawa: Gab Bouchard parmi les artistes sur scène