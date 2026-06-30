Une nouvelle circonscription pour la PM

La première ministre Christine Fréchette a confirmé qu'elle se présentera dans la circonscription de Trois-Rivières, actuellement occupée par Jean Boulet, lors des prochaines élections.

Ce choix s'inscrit également dans une volonté de la CAQ de retrouver sa popularité dans les régions, tout en permettant à Christine Fréchette de se «dé-Montréaliser» aux yeux des électeurs caquistes et au sein du caucus.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger analyser le choix de comté de la première ministre en vue des élections provinciales, mardi, à Cantin le matin.

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