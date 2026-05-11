Les villes se privent de revenus, selon une étude

3,4 milliards de dollars: c'est ce que les villes du Québec auraient pu engranger si elles n'avaient gelé les taxes entre 2014 et 2024, révèle une étude parue dans La Presse.

Que ce soit pour le transport en commun en région, les pamphlets distribués aux citoyens ou encore les bâtiments neufs, les MRC ont leur rôle à jouer dans la gestion de l'économie, selon le chroniqueur Stéphane Gendron.

Seriez-vous prêts à payer plus de taxes pour améliorer l’état des infrastructures?

Écoutez le chroniqueur et ex-maire de Huntingdon, Stéphane Gendron, se prononcer sur la question, lundi, à Radio textos.