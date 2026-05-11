Enrichissement

Le congrès de l’Association des économistes québécois a débattu des mythes et problèmes liés à la crise du logement.
Point central: est-ce qu'on est mieux d'acheter une propriété ou de demeurer locataire et prendre nos économies pour investir en bourse ou dans différents secteurs?
Écoutez à ce sujet Jean-Pierre Lessard, économiste de la firme Aviseo Conseil, au micro de Philippe Cantin.
Propriété vs. location: il est faux de dire que les propriétaires s'enrichissent systématiquement plus que les locataires. Depuis 2008, dans 90 % des scénarios analysés, les locataires qui investissent les fonds économisés sont plus favorisés que les propriétaires, en raison de rendements plus faibles des maisons par rapport à d'autres placements.
Les autres sujets abordés:
- Le PIB par habitant a tendance à être plus élevé dans les pays ayant une plus grande proportion de locataires;
- Aide gouvernementale: les mesures d'aide à l'accès à la propriété (RAP, CELIAPP) sont jugées «politiques, pas économiques». Elles stimulent la demande, contribuent à la hausse des prix et peuvent accentuer les inégalités.