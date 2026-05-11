Des experts s'inquiètent

Des versions génériques de l'Ozempic, reconnues pour être moins chères, inquiète certains experts, dont la professeure Marilou Côté.

Bien que ce genre de médicaments agisse sur la perte de poids, Marilou Côté est préoccupée par la normalisation de ces traitements chez les personnes qui n'en ont pas réellement besoin.

Par exemple, il y a un certain danger à ce que des personnes qui voudraient perdre quelques livres rapidement aient envie d'essayer ces versions alternatives d'Ozempic, explique-t-elle.

Écoutez Marilou Côté, professeure à l’Université Laval et psychologue au Centre d’expertise poids, image et alimentation, tirer la sonnette d'alarme à ce sujet, lundi, au micro de Marie-Eve Tremblay.