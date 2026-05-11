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Des experts s'inquiètent

Versions génériques d'Ozempic: «C'est pas conçu pour une perte de poids rapide»

par 98.5

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Radio textos

le 11 mai 2026 11:37

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Versions génériques d'Ozempic: «C'est pas conçu pour une perte de poids rapide»
Même si l'Ozempic est prescrit, Marilou Côté craint que certaines personnes passent entre les mailles du filet / La Presse Canadienne / Joe O'Connal

Des versions génériques de l'Ozempic, reconnues pour être moins chères, inquiète certains experts, dont la professeure Marilou Côté.

Bien que ce genre de médicaments agisse sur la perte de poids, Marilou Côté est préoccupée par la normalisation de ces traitements chez les personnes qui n'en ont pas réellement besoin.

Par exemple, il y a un certain danger à ce que des personnes qui voudraient perdre quelques livres rapidement aient envie d'essayer ces versions alternatives d'Ozempic, explique-t-elle.

Écoutez Marilou Côté, professeure à l’Université Laval et psychologue au Centre d’expertise poids, image et alimentation, tirer la sonnette d'alarme à ce sujet, lundi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

«C'est pas conçu pour une perte de poids rapide et à court terme. On est vraiment dans les médicaments pour la gestion de maladies chroniques et donc qui doivent être prises à long terme et surtout aussi qui exige un encadrement médical professionnel adéquat.»

Marilou Côté

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