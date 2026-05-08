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La solitude au Boys Club, avec Marie-Eve Tremblay

«On ne peut pas se priver de relations comme on ne peut pas se priver d'eau»

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Entendu dans

Radio textos

le 8 mai 2026 12:07

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Hugo Meunier
Hugo Meunier
«On ne peut pas se priver de relations comme on ne peut pas se priver d'eau»
La solitude est en croissance au Canada, selon l’Association canadienne pour la santé mentale. / sanderstock/ Adobe Stock

À l'occasion de la Semaine de la santé mentale, Marie-Eve Tremblay et ses complices du Boys Club explorent les multiples visages de la solitude.

Accompagnés du psychologue Marc-André Dufour, ils abordent des statistiques frappantes: au Canada, ce sont les jeunes de 16 à 24 ans qui souffrent le plus d'isolement.

L'impact insidieux des réseaux sociaux, le poids du stress financier et autres pressions sociales peuvent exposer des vulnérabilités, poussant à faire appel à sa résilience comme bouée de sauvetage.

Quelle est l’importance des liens sociaux comme facteur de protection contre la détresse psychologique et le suicide? 

Écoutez le Boys Club avec Marc-André Dufour, psychologue clinicien, auteur, Hugo Meunier, rédacteur chef URBANIA et l'humoriste Mathieu Gratton, vendredi avant-midi à Radio textos.

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