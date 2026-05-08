La solitude au Boys Club, avec Marie-Eve Tremblay

À l'occasion de la Semaine de la santé mentale, Marie-Eve Tremblay et ses complices du Boys Club explorent les multiples visages de la solitude.

Accompagnés du psychologue Marc-André Dufour, ils abordent des statistiques frappantes: au Canada, ce sont les jeunes de 16 à 24 ans qui souffrent le plus d'isolement.

L'impact insidieux des réseaux sociaux, le poids du stress financier et autres pressions sociales peuvent exposer des vulnérabilités, poussant à faire appel à sa résilience comme bouée de sauvetage.

Quelle est l’importance des liens sociaux comme facteur de protection contre la détresse psychologique et le suicide?

Écoutez le Boys Club avec Marc-André Dufour, psychologue clinicien, auteur, Hugo Meunier, rédacteur chef URBANIA et l'humoriste Mathieu Gratton, vendredi avant-midi à Radio textos.