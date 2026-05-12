Est-ce trop dangereux pour les ados?

La mort tragique de Mégane, 13 ans, dans un accident de scooter à Saint-Hippolyte, soulève une vague d’indignation et de tristesse.
Son père témoigne avec courage de ce drame évitable, dénonçant une cohabitation périlleuse avec les poids lourds et l'impatience des automobilistes.
Écoutez le témoignage de Jonathan Désautels, père de la jeune Mégane décédée dans un accident de scooter, mardi au micro de Marie-Eve Tremblay.
«Le scooter, il n’y a rien qui vous protège, les jeunes. Rien du tout. Vous êtes l’habitacle, vous êtes la personne qui va recevoir tout l’impact.»
Pascal Hervé, responsable des dossiers Moto et vice président de l'Association des écoles de conduite du Québec, déplore les lacunes flagrantes de la formation actuelle: seulement trois heures de théorie pour des jeunes de 14 ans sans expérience, alors qu'un conducteur d'auto a 24 heures de théorie...
«On laisse des jeunes de 14 ans sur le réseau routier à côté des véhicules lourds après un examen réussi parfois juste par chance.»
Pour sa part, Bernard Godin, pilote automobile et spécialiste en sécurité routière, discute de la vulnérabilité des conducteurs de scooters sur nos routes.
«À scooter, j'ai eu plus peur qu'à 300 km/h. On se sent d'une vulnérabilité épouvantable.»