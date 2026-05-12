Est-ce trop dangereux pour les ados?

La mort tragique de Mégane, 13 ans, dans un accident de scooter à Saint-Hippolyte, soulève une vague d’indignation et de tristesse.

Son père témoigne avec courage de ce drame évitable, dénonçant une cohabitation périlleuse avec les poids lourds et l'impatience des automobilistes.

Écoutez le témoignage de Jonathan Désautels, père de la jeune Mégane décédée dans un accident de scooter, mardi au micro de Marie-Eve Tremblay.