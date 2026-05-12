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Recherches scientifiques

«Le bruit des fans aide vraiment les Canadiens sur la glace»

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Radio textos

le 12 mai 2026 11:13

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Le bruit des fans aide vraiment les Canadiens sur la glace»
Le bruit des partisans du CH au Centre Bell peut atteindre les 115 décibels. / La Presse Canadienne / Graham Hughes

Plus les fans des Canadiens de Montréal crient au Centre Bell, moins l'équipe a de chances d'avoir de pénalités, prouvent des recherches scientifiques.

La journaliste Andréanne Théberge souligne que le bruit influence les arbitres dans leurs décisions, qui en donneraient, de façon inconsciente, environ 15% moins au domicile du CH.

La couleur rouge donnerait aussi plus de chances de l'emporter à la Sainte Flanelle, les risques de crise cardiaques augmenteraient eux aussi, tout comme la productivité des citoyens à la suite de victoires.

Écoutez la journaliste scientifique, Andréanne Théberge expliquer ces phénomènes, mardi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

«Le bruit fait par les partisans, par les fans, ça peut avoir un impact négatif sur la concentration, sur l'équilibre pour les adversaires, mais aussi peut-être des fois pour nos joueurs à nous. Mais ceux qui sont aussi beaucoup influencés, c'est les arbitres. Ils vont inconsciemment être portés à donner moins de pénalités à l'équipe locale et en donner plus à l'adversaire.»

Andréanne Théberge

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