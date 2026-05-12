Plus les fans des Canadiens de Montréal crient au Centre Bell, moins l'équipe a de chances d'avoir de pénalités, prouvent des recherches scientifiques.

La journaliste Andréanne Théberge souligne que le bruit influence les arbitres dans leurs décisions, qui en donneraient, de façon inconsciente, environ 15% moins au domicile du CH.

La couleur rouge donnerait aussi plus de chances de l'emporter à la Sainte Flanelle, les risques de crise cardiaques augmenteraient eux aussi, tout comme la productivité des citoyens à la suite de victoires.

Écoutez la journaliste scientifique, Andréanne Théberge expliquer ces phénomènes, mardi, au micro de Marie-Eve Tremblay.