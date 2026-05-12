Industrie de l'audiovisuel

Le torchon brûle entre le Groupe TVA et l'Association québécoise des techniciennes et techniciens de l'image et du son (AQTIS).

Après le refus du syndicat d'accorder des concessions majeures sur la convention collective pour la production de la série Alertes, le diffuseur a pris la décision radicale de «tirer la plogue» sur la troisième saison.

Écoutez Nathalie Paré, directrice générale de l'AQTIS, expliquer les dessous de cette impasse, mardi, à Lagacé le matin.