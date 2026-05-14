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Commission des droits de la personne

DPJ: des intervenantes ont menti pour retirer des enfants à leurs familles

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 mai 2026 06:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
DPJ: des intervenantes ont menti pour retirer des enfants à leurs familles
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, jeudi matin, Patrick Lagacé aborde le dossier troublant de la DPJ en Mauricie-Centre-du-Québec, où une enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a confirmé que des intervenantes ont menti pour retirer des enfants à leurs familles afin de les donner en adoption.

Un an après le début du scandale, le ministre Lionel Carmant a affirmé en commission parlementaire que le CIUSSS local est «en tutelle», une information contredite par l'organisme lui-même qui prétend n'être qu'«en accompagnement».

Patrick Lagacé souligne l'opacité et l'inefficacité flagrante de la bureaucratie, citant également des exemples d'absurdités administratives dans le réseau de la santé et à Revenu Québec qui nuisent tant aux soins qu'au développement des entreprises.

Il discute aussi de la nouvelle «Loi Gaby Renaud», inspirée de la Clare’s Law britannique, qui permettra aux citoyens de vérifier les antécédents de violence conjugale d'un partenaire, tout en craignant que la lourdeur du processus et les délais d'attente ne limitent la portée réelle de cette mesure.

Autres sujets traités:

  • Visite de Donald Trump en Chine;
  • Les usagers de la Rive-Sud et de l'Ouest de l'Île s'inquiètent de la suppression des lignes d'autobus au profit du REM;
  • Le premier ministre britannique est sous pression;
  • Un juge a freiné les ardeurs référendaires d'un groupe souverainiste albertain faute d'avoir consulté les Premières Nations;
  • 1/3 des Canadiens doutent encore de la transparence des autorités concernant les vaccins;
  • Un épicier de Saint-Jérôme dénonce une hausse marquée des vols à l'étalage.

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