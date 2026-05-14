À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, jeudi matin, Patrick Lagacé aborde le dossier troublant de la DPJ en Mauricie-Centre-du-Québec, où une enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a confirmé que des intervenantes ont menti pour retirer des enfants à leurs familles afin de les donner en adoption.

Un an après le début du scandale, le ministre Lionel Carmant a affirmé en commission parlementaire que le CIUSSS local est «en tutelle», une information contredite par l'organisme lui-même qui prétend n'être qu'«en accompagnement».

Patrick Lagacé souligne l'opacité et l'inefficacité flagrante de la bureaucratie, citant également des exemples d'absurdités administratives dans le réseau de la santé et à Revenu Québec qui nuisent tant aux soins qu'au développement des entreprises.

Il discute aussi de la nouvelle «Loi Gaby Renaud», inspirée de la Clare’s Law britannique, qui permettra aux citoyens de vérifier les antécédents de violence conjugale d'un partenaire, tout en craignant que la lourdeur du processus et les délais d'attente ne limitent la portée réelle de cette mesure.

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