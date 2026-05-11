Vos points vous glissent-ils entre les doigts?

Vous passez votre carte à la caisse en pensant accumuler des montagnes de points, mais votre solde reste désespérément plat?

Marc-André Sabourin nous révèle l'erreur que nous commettons presque tous: oublier l'application mobile.

Pour décrocher les offres généreuses, il ne suffit plus de présenter sa carte; il faut désormais devenir un stratège numérique, ouvrir son application et activer manuellement chaque offre avant de passer à la caisse.

Découvrez comment reprendre le contrôle sur vos points sans y perdre votre latin (ni votre temps)!

Écoutez Marc-Andre Sabourin, chef du bureau affaires et économie à L’actualité, expliquer le tout, lundi matin au micro de Marie-Eve Tremblay.