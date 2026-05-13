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Ivan Demidov ne le convainc pas

«J'ai hâte de voir le vrai Demidov en séries» -José Théodore

par 98.5 Sports

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17:20

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 13 mai 2026 19:34

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
José Théodore
José Théodore
«J'ai hâte de voir le vrai Demidov en séries» -José Théodore
Ivan Demidov. / AP/Jeffrey T. Barnes

D'entrée de jeu en ondes avec l'animateur Mario Langlois, on a senti que l'ancien des Canadiens, José Théodore, était un peu déçu du revers du Tricolore la veille contre les Sabres de Buffalo.

Mais comme à son habitude, il a livré un excellent segment.

Écoutez José Théodore commenter les performances des Canadiens de Montréal en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Selon José Théodore, les Canadiens méritaient un meilleur sort mardi soir;
  • Point important: en jamais être trop abattu ou excité;
  • Le travail des arbitres en première période lors du but refusé: «On a manqué deux gros jeux avec deux arbitres...»;
  • Les Canadiens peuvent mieux faire quant à la discipline;
  • Le cas Demidov: «Demidov ne me convainc pas. J'ai hâte de voir le vrai Demidov en séries»;
  • Le Canadien a été la meilleure équipe durant la série face aux Sabres;
  • Kirby Dach représente un morceau du casse-tête pour l'avenir, mais il faut qu’il accepte son rôle»
  • «Je pense que Patrick Roy à sa place dans la LNH»

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