Ivan Demidov ne le convainc pas

D'entrée de jeu en ondes avec l'animateur Mario Langlois, on a senti que l'ancien des Canadiens, José Théodore, était un peu déçu du revers du Tricolore la veille contre les Sabres de Buffalo.

Mais comme à son habitude, il a livré un excellent segment.

Écoutez José Théodore commenter les performances des Canadiens de Montréal en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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