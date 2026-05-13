Ivan Demidov ne le convainc pas

D'entrée de jeu en ondes avec l'animateur Mario Langlois, on a senti que l'ancien des Canadiens, José Théodore, était un peu déçu du revers du Tricolore la veille contre les Sabres de Buffalo.
Mais comme à son habitude, il a livré un excellent segment.
Écoutez José Théodore commenter les performances des Canadiens de Montréal en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Selon José Théodore, les Canadiens méritaient un meilleur sort mardi soir;
- Point important: en jamais être trop abattu ou excité;
- Le travail des arbitres en première période lors du but refusé: «On a manqué deux gros jeux avec deux arbitres...»;
- Les Canadiens peuvent mieux faire quant à la discipline;
- Le cas Demidov: «Demidov ne me convainc pas. J'ai hâte de voir le vrai Demidov en séries»;
- Le Canadien a été la meilleure équipe durant la série face aux Sabres;
- Kirby Dach représente un morceau du casse-tête pour l'avenir, mais il faut qu’il accepte son rôle»
- «Je pense que Patrick Roy à sa place dans la LNH»