Le revers contre les Sabres

Au lendemain d'une défaite fort décevante contre les Sabres, les Canadiens de Montréal sont déjà à Buffalo en vue de la cinquième rencontre de la série qui sera disputée là-bas, jeudi soir.
Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé, également présents à Buffalo, commenter la série auprès de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Canadiens auraient pu se sauver avec ce match, mais il faut donner le mérite aux Sabres, qui ont bloqué 27 tirs;
- Dany Dubé: «L'équipe qui avait plus faim a gagné»
- Martin McGuire: «Je pense qu'à cinq contre cinq, les Canadiens auraient pu faire un petit peu mieux»
- Dany Dubé: «Les joueurs des Canadiens étaient en bonne position, mais pas alertes.»
- Il y a une décroissance dans le rendement en avantage numérique en séries;
- Martin McGuire: «Les Canadiens sont plus solides sur la route».