Le revers contre les Sabres

Au lendemain d'une défaite fort décevante contre les Sabres, les Canadiens de Montréal sont déjà à Buffalo en vue de la cinquième rencontre de la série qui sera disputée là-bas, jeudi soir.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé, également présents à Buffalo, commenter la série auprès de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés