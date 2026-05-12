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Le «Grinch» de Québec sort ses griffes

«Je suis incapable de prendre pour le Canadien»

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 12 mai 2026 10:53

Avec

Jérôme Landry
Jérôme Landry
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Je suis incapable de prendre pour le Canadien»
Jérôme Landry / Cogeco Média

Dans un échange électrique et sans filtre, Marie-Eve Tremblay reçoit Jérôme Landry, le «Grinch» de Québec, qui assume fièrement son refus de supporter les Canadiens de Montréal.

Derrière les taquineries sportives se cache un débat plus profond sur le fossé qui sépare la métropole de la Capitale-Nationale: de la rénovation coûteuse du Stade olympique au projet contesté du troisième lien, les priorités s'entrechoquent.

Le duo explore aussi la morosité des travailleurs québécois révélée par un récent sondage, abordant sans tabou le manque de reconnaissance, les défis du télétravail et l’importance cruciale de trouver un sens à sa carrière.

Écoutez Jérôme Landry, animateur au FM93 à Québec, mardi matin au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«Je suis incapable de prendre pour le Canadien. [...] J'ai été élevé en plein cœur de la rivalité Canadiens-Nordiques, c'est mon enfance... le but refusé à Alain Côté. On dirait que c'est resté imprégné en moi.»

Jérôme Landry

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