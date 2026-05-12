Le «Grinch» de Québec sort ses griffes

Dans un échange électrique et sans filtre, Marie-Eve Tremblay reçoit Jérôme Landry, le «Grinch» de Québec, qui assume fièrement son refus de supporter les Canadiens de Montréal.

Derrière les taquineries sportives se cache un débat plus profond sur le fossé qui sépare la métropole de la Capitale-Nationale: de la rénovation coûteuse du Stade olympique au projet contesté du troisième lien, les priorités s'entrechoquent.

Le duo explore aussi la morosité des travailleurs québécois révélée par un récent sondage, abordant sans tabou le manque de reconnaissance, les défis du télétravail et l’importance cruciale de trouver un sens à sa carrière.

Écoutez Jérôme Landry, animateur au FM93 à Québec, mardi matin au micro de Marie-Eve Tremblay.