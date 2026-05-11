L'avis de l'expert du paranormal Christian Page

La récente déclassification de documents secrets par le Pentagone, aux États-Unis, concernant les ovnis ne contient rien de révolutionnaire, estime l'expert du paranormal Christian Page.

Selon lui, il s'agit principalement de «faire du neuf avec du vieux», puisque plusieurs de ces documents, incluant des transcriptions de la mission Apollo 11 de 1969, étaient déjà accessibles au public depuis des décennies.

Écoutez le chroniqueur du paranormal, Christian Page, réagir lundi à Radio textos.

Christian Page explique que les phénomènes visuels rapportés dans ces rapports trouvent presque toujours une explication rationnelle liée à la technologie spatiale de l'époque.

Qu’il s’agisse de reflets dans les hublots des modules lunaires ou de panneaux métalliques se détachant des fusées, l'aspect mystérieux s'évapore rapidement lorsqu'on analyse les données techniques de la NASA.