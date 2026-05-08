Possible féminicide à Gatineau: l'accablant passé de l'auteur présumé

Shannon Jean Hickey, âgée de 30 ans, est la victime du 10e féminicide présumé de l'année au Québec.

Elle aurait été tuée par son conjoint, Tien Quan Vu, 34 ans, qui traîne un lourd passé judiciaire en matière de violence conjugale.

En 2023, il avait notamment plaidé coupable de voies de fait causant des lésions et de diffusion d'images intimes sans consentement.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point, vendredi, à Lagacé le matin.

Cette tragédie survient alors que le milieu de la prévention attend avec impatience la mise en œuvre de la loi Gabie Renaud, inspirée de la loi de Clare en Angleterre, qui permettrait de vérifier les antécédents de violence d'un partenaire.

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