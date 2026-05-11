Une enquête est en cours

Un incendie de nature criminelle a été déclenché la nuit dernière vers 1h30, dans un bâtiment du secteur industriel de Dorval, à Montréal, rapporte la chroniqueuse Bénédicte Lebel.

Le feu a été maîtrisé par les pompiers et une enquête du SPVM est en cours.

Écoutez l’actualité judiciaire des derniers jours avec la chroniqueuse Bénédicte Lebel, lundi, à Lagacé le matin.

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