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Du futur à la réalité présente

Bientôt des robots dans les usines automobiles du Canada

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Entendu dans

Radio textos

le 7 mai 2026 11:09

Avec

Benoit Charette
Benoit Charette
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Bientôt des robots dans les usines automobiles du Canada
Benoit Charette / Cogeco Média

Loin d’un film de science-fiction, des robots humanoïdes font leur apparition dans des usines automobiles canadiennes.

Si cette tendance était déjà observable dans d’autres pays, l’arrivée de ce type de technologie dans les sites de production de Toyota à Cambridge et Woodstock fait débat.

Les robots permettent d'accomplir des tâches complexes, dangereuses et très répétitives comme les soudures sur les véhicules.

Mais si les entreprises affirment donner des tâches ingrates aux automates, ceux-ci sont maintenant capables de se déplacer, ce qui fait craindre un remplacement d’une partie de la main-d'œuvre au seind de l'industrie.

Écoutez le chroniqueur automobile Benoît Charette, rédacteur en chef de l'Annuel de l'automobile, revenir sur cette tendance, jeudi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

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