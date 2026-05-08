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Relations de couples

Pourquoi plusieurs personnes sont-elles jalouses des amis de leur conjoint(e)?

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 8 mai 2026 11:05

Avec

Sylvie Lavallée
Sylvie Lavallée
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Pourquoi plusieurs personnes sont-elles jalouses des amis de leur conjoint(e)?
La jalousie envers les amitiés de son conjoint est-elle justifiable? / Volodymyr / Adobe Stock

Avec la fièvre des séries, de nombreuses personnes multiplient les occasions de se retrouver entre amis pour regarder les matchs et profiter de cette période annuelle.

Cette situation peut toutefois susciter un sentiment de jalousie ou d’envie au sein d’un couple lorsque l’un des membres se sent tenu à l’écart ou estime qu’une personne occupe trop de place dans la vie de son amoureux.

Pourquoi plusieurs personnes sont-elles jalouses des amis de leur conjoint(e)? Est-ce sain de rester ami avec son ex-conjoint?

Écoutez Sylvie Lavallée se pencher sur ces questions, vendredi, au micro de Marie-Eve Tremblay, à l’émission Radio textos.

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