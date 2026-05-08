Relations de couples

Avec la fièvre des séries, de nombreuses personnes multiplient les occasions de se retrouver entre amis pour regarder les matchs et profiter de cette période annuelle.

Cette situation peut toutefois susciter un sentiment de jalousie ou d’envie au sein d’un couple lorsque l’un des membres se sent tenu à l’écart ou estime qu’une personne occupe trop de place dans la vie de son amoureux.

Pourquoi plusieurs personnes sont-elles jalouses des amis de leur conjoint(e)? Est-ce sain de rester ami avec son ex-conjoint?

Écoutez Sylvie Lavallée se pencher sur ces questions, vendredi, au micro de Marie-Eve Tremblay, à l’émission Radio textos.