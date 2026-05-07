 Aller au contenu
Grande entrevue du jeudi à Radio textos

Rémy Girard: les confidences d'un monument qui refuse la retraite

par 98.5

0:00
42:29

Entendu dans

Radio textos

le 7 mai 2026 12:14

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Rémy Girard: les confidences d'un monument qui refuse la retraite
Marie-Eve Tremblay rencontre Rémy Girard pour la grande entrevue du jeudi à Radio textos. / Cogeco Média

Plongez dans l'univers de l'un de nos plus grands comédiens.

Dans cette entrevue complice, Marie-Eve Tremblay nous fait découvrir un Rémy Girard plus vibrant que jamais.

De ses débuts inattendus en droit à ses rôles iconiques comme Pogo ou l'inoubliable Stan des Boys, l'acteur nous partage ses secrets de scène et son amour pour les personnages aux mille défauts.

Entre deux tournages, ce passionné de musique et de cuisine savoure une semi-retraite active, tout en nous touchant droit au cœur lorsqu'il évoque sa connexion unique avec son fils à travers les mélodies. 

Écoutez le comédien Rémy Girard se confier sur sa vie et sa carrière, jeudi avant-midi au micro de Marie-Eve Tremlay. 

«Tant que j’ai la santé pour le faire, tant que je peux le faire... il n’y a pas de retraite pour moi. Des vieux, il y en a, ça en prend!»

Rémy Girard

Vous aimerez aussi

Les Rolling Stones annoncent leur 25e album studio pour juillet
Lagacé le matin
Les Rolling Stones annoncent leur 25e album studio pour juillet
0:00
4:42
Une nouvelle série policière québécoise très décalée
Lagacé le matin
Une nouvelle série policière québécoise très décalée
0:00
5:57
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Bientôt des robots dans les usines automobiles du Canada
Rattrapage
Du futur à la réalité présente
Bientôt des robots dans les usines automobiles du Canada
«Zones de chamaillage» à l'école: une initiative qui divise parents et experts
Rattrapage
Projet éducatif ou risque de violence?
«Zones de chamaillage» à l'école: une initiative qui divise parents et experts
Accès à la propriété: Stéphane Gendron réclame un «break à bras» financier
Rattrapage
En réaction à un programme de la CAQ
Accès à la propriété: Stéphane Gendron réclame un «break à bras» financier
Que se passe-t-il après être passé aux «Dragons»?
Rattrapage
Dans les coulisses
Que se passe-t-il après être passé aux «Dragons»?
Les couleurs que vous choisissez de porter influencent votre journée
Rattrapage
Petite analyse des différentes teintes
Les couleurs que vous choisissez de porter influencent votre journée
Est-ce correct de masquer les accents des employés de centres d’appels?
Rattrapage
Méthode qu'emploierait Telus
Est-ce correct de masquer les accents des employés de centres d’appels?
Le faux décès de la porte-parole de Lafleur suscite l’indignation
Rattrapage
La puissance des réseaux sociaux
Le faux décès de la porte-parole de Lafleur suscite l’indignation
Comment réduire la facture de nos assurances?
Rattrapage
Quelques astuces
Comment réduire la facture de nos assurances?
Louise Arbour à Ottawa: un choix stratégique et bilingue
Rattrapage
Nouvelle gouverneure générale
Louise Arbour à Ottawa: un choix stratégique et bilingue
«Si vous avez les moyens, partisans du Canadien, débarquez à Buffalo!»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Série Canadiens-Sabres
«Si vous avez les moyens, partisans du Canadien, débarquez à Buffalo!»
Drame à Beauport: la sécurité dans nos zones scolaires en question
Rattrapage
Vitesse et zones résidentielles
Drame à Beauport: la sécurité dans nos zones scolaires en question
Infrasons et champignons: la science derrière la «présence» d'esprits
Rattrapage
Les «fantômes» du Canadien iront-ils à Buffalo?
Infrasons et champignons: la science derrière la «présence» d'esprits
Chantiers publics: quand le contribuable paie la facture des primes d'exception
Rattrapage
Les effets du travail au gris
Chantiers publics: quand le contribuable paie la facture des primes d'exception
Quand les racines influencent les soins portés aux parents âgés
Rattrapage
Série web «Culture d'aidance»
Quand les racines influencent les soins portés aux parents âgés