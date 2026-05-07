Grande entrevue du jeudi à Radio textos

Plongez dans l'univers de l'un de nos plus grands comédiens.

Dans cette entrevue complice, Marie-Eve Tremblay nous fait découvrir un Rémy Girard plus vibrant que jamais.

De ses débuts inattendus en droit à ses rôles iconiques comme Pogo ou l'inoubliable Stan des Boys, l'acteur nous partage ses secrets de scène et son amour pour les personnages aux mille défauts.

Entre deux tournages, ce passionné de musique et de cuisine savoure une semi-retraite active, tout en nous touchant droit au cœur lorsqu'il évoque sa connexion unique avec son fils à travers les mélodies.

Écoutez le comédien Rémy Girard se confier sur sa vie et sa carrière, jeudi avant-midi au micro de Marie-Eve Tremlay.