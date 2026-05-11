Logements au-dessus des stations de métro

Luc Ferrandez appuie l'ambition immobilière de la STM de construire au-dessus des stations de métro, à condition de créer de véritables quartiers incluant services et commerces.

Il identifie des sites stratégiques comme les stations Saint-Laurent, Angrignon et Sauvé, suggérant même des développements en bordure du parc La Fontaine.

Pour contrer les coûts de construction élevés, il propose un modèle d'affaires incluant environ 50 % de logements abordables financés par l'État.

Enfin, il recommande une architecture de six ou sept étages pour favoriser l'acceptabilité sociale plutôt que de s'obstiner avec des tours massives.

Écoutez le billet de Luc Ferrandez sur le sujet du projet immobilier de la STM, lundi à Lagacé le matin.