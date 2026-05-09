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Société d'assurance automobile du Québec

Un seul nom sur l'immatriculation: «Ça va engorger le système judiciaire»

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 9 mai 2026 10:27

Avec

Myriam Ségal
Myriam Ségal
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Un seul nom sur l'immatriculation: «Ça va engorger le système judiciaire»
Myriam Ségal / Cogeco Média

Une des mesures qui accompagnaient la mise en place de la plateforme SAAQclic était la fin des immatriculations automobiles au nom de deux personnes.

Si ce changement peut sembler banal, il peut mener à de vrais fiascos, selon la chroniqueuse Myriam Ségal.

Écoutez-la raconter comment ce changement a causé d’importants problèmes à une femme qui ne pouvait pas accéder au dossier des assurances non payées par son conjoint pour un véhicule à leurs deux noms.

«Ça va finir par engorger le système judiciaire cette bête mesure qu'ils ont prise.»

Myriam Ségal

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