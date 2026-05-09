Société d'assurance automobile du Québec

Une des mesures qui accompagnaient la mise en place de la plateforme SAAQclic était la fin des immatriculations automobiles au nom de deux personnes.

Si ce changement peut sembler banal, il peut mener à de vrais fiascos, selon la chroniqueuse Myriam Ségal.

Écoutez-la raconter comment ce changement a causé d’importants problèmes à une femme qui ne pouvait pas accéder au dossier des assurances non payées par son conjoint pour un véhicule à leurs deux noms.