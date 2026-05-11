Le monde du Web contre la vie concrète

Luc Ferrandez a fait grandement réagir après sa critique du troisième lien, la semaine dernière.

Le genre de reproches ou d'admiration qui se traduisent parfois lorsqu'il se promène dans la rue, où il constate une bien plus grande civilité qu'en ligne.

Écoutez le chroniqueur et animateur Luc Ferrandez aborder le phénomène, lundi, avec l'animateur Patrick Lagacé.

Par exemple, un citoyen lui a récemment remis son portefeuille, tombé par terre, avant de se rendre compte qu'il était Luc Ferrandez, qu'il ne semblait pas affectionner particulièrement.

La conversation s'est pourtant poursuivie par après et les deux hommes ont convergé sur les Canadiens de Montréal.