Projet éducatif ou risque de violence?

Les débats font rage au sujet de l'installation de projets pilotes de «zones de chamaillage» dans certaines écoles primaires du Québec.

Ces espaces supervisés, appelés «activités ludiques turbulentes», permettent aux élèves de s’affronter physiquement selon des règles strictes de respect et de consentement.

Si certains expriment des inquiétudes majeures concernant la sécurité, les assurances et les risques d'intimidation, des experts y voient une opportunité de canaliser positivement l'énergie des jeunes, particulièrement les garçons, tout en leur enseignant à gérer l'intensité de leurs interactions sociales.

Qu'en pensez-vous?

Écoutez l'inquiétude et les recommandations d'Emilio Norcia, ex-directeur d’école, à ce sujet.