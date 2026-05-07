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Projet éducatif ou risque de violence?

«Zones de chamaillage» à l'école: une initiative qui divise parents et experts

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Entendu dans

Radio textos

le 7 mai 2026 10:46

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Zones de chamaillage» à l'école: une initiative qui divise parents et experts
L’instauration d’une «zone de chamaillage» - un espace de lutte ludique et supervisée - à une école primaire des Laurentides: un projet pilote qui suscite des débats. / EvgeniiAnd/Adobe Stock

Les débats font rage au sujet de l'installation de projets pilotes de «zones de chamaillage» dans certaines écoles primaires du Québec. 

Ces espaces supervisés, appelés «activités ludiques turbulentes», permettent aux élèves de s’affronter physiquement selon des règles strictes de respect et de consentement.

Si certains expriment des inquiétudes majeures concernant la sécurité, les assurances et les risques d'intimidation, des experts y voient une opportunité de canaliser positivement l'énergie des jeunes, particulièrement les garçons, tout en leur enseignant à gérer l'intensité de leurs interactions sociales.

Qu'en pensez-vous?

Écoutez l'inquiétude et les recommandations d'Emilio Norcia, ex-directeur d’école, à ce sujet. 

«Est-ce que c'est une activité dite à haut risque ? [...] je vous annonce immédiatement qu'aussitôt que quelqu'un dit "Hey, j'ai mal", le parent appelle à l'école. Qui a supervisé cette activité-là?»

Emilio Norcia, ex-directeur d’école

Selon Egide Royer, psychologue et spécialiste en réussite et adaptation scolaire, ces zones ne sont pas des lieux de violence gratuite, mais des espaces d'apprentissage.

En encadrant le jeu physique, on enseigne aux enfants à distinguer la lutte amicale de l'agression.

C'est l'occasion de «modeler» des comportements positifs, comme le respect des limites de l'autre et le contrôle de soi.

«Apprendre à se comporter, apprendre à un moment donné d'avoir un jeu qui est plus turbulent ou un jeu de contact, mais être capable que ça dégénère pas en comportements violents, c'est en soi un apprentissage.»

Egide Royer, psychologue

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