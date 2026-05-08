Le hockey des Canadiens

Les Canadiens tenteront d'égaliser la série face aux Sabres de Buffalo, vendredi, lors du deuxième affrontement entre les deux équipes au KeyBank Center.

Après avoir subi la défaite 4 à 2 en lever de rideau, les troupes de Martin St-Louis voudront se ressaisir afin de retourner au Centre Bell avec une victoire au compteur.

Cole Caufield, qui n'a qu'un seul but depuis le début des séries, sera-t-il en mesure de sortir de sa torpeur? L'allier petit format a lui-même confié vouloir en donner plus à son équipe, à la suite de la défaite de mercredi dernier.

Martin St-Louis ne devrait pas apporter de changements à sa formation. Les joueurs laissés de côté lors du dernier match, Brendan Gallagher, Oliver Kapanen et Jayden Struble, ont tous sauté sur la patinoire ce matin.

Après une solide performance lors du premier match, le gardien Alex Lyon devrait obtenir le départ du côté des Sabres. Chez les Canadiens, Jakub Dobes continue d'être l'homme de confiance de son entraineur.

Écoutez le match entre les Canadiens et les Sabres à Buffalo, vendredi, avec Martin et Dany sur les plateformes de Cogeco Média.