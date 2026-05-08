Le hockey des Canadiens

Les Canadiens tenteront d'égaliser la série face aux Sabres de Buffalo, vendredi, lors du deuxième affrontement entre les deux équipes au KeyBank Center.
Après avoir subi la défaite 4 à 2 en lever de rideau, les troupes de Martin St-Louis voudront se ressaisir afin de retourner au Centre Bell avec une victoire au compteur.
Cole Caufield, qui n'a qu'un seul but depuis le début des séries, sera-t-il en mesure de sortir de sa torpeur? L'allier petit format a lui-même confié vouloir en donner plus à son équipe, à la suite de la défaite de mercredi dernier.
Martin St-Louis ne devrait pas apporter de changements à sa formation. Les joueurs laissés de côté lors du dernier match, Brendan Gallagher, Oliver Kapanen et Jayden Struble, ont tous sauté sur la patinoire ce matin.
Après une solide performance lors du premier match, le gardien Alex Lyon devrait obtenir le départ du côté des Sabres. Chez les Canadiens, Jakub Dobes continue d'être l'homme de confiance de son entraineur.
Écoutez le match entre les Canadiens et les Sabres à Buffalo, vendredi, avec Martin et Dany sur les plateformes de Cogeco Média.
Déroulement de la rencontre
Première période
But! Les Canadiens donnent le ton dans les premiers instants du match grâce à Alex Newhook qui fait dévier le tir de Kaiden Guhle, à 18:25.
Les Sabres n'ont pas l'intention de se laisser faire ainsi et applique de la pression dans la zone du CH. Noah Dobson sauve les meubles lorsqu'il empêche Josh Norris de tirer dans un filet désert, à 16:30.
But! Le CH double son avance lorsque Mike Matheson décoche un tir vif de la ligne bleue qui surprend Alex Lyon, à 15:33.
Nick Suzuki ne souhaite pas s'arrêter là: il prend de vitesse les défenseurs des Sabres pour s'échapper devant Alex Lyon, mais ce dernier ne mord pas à la feinte du capitaine.
Mike Matheson rate une passe de routine à Alexandre Carrier en zone défensive, ce dernier fait trébucher Jason Zucker qui allait s'amener seul devant Jakub Dobes. Le CH offre un premier avantage numérique aux Sabres, à 12:26.
Jakub Dobes réalise des arrêts importants et empêche les Sabres de profiter de cette attaque massive.
Les Sabres passent plusieurs minutes dans la zone du CH, mais Lane Hutson défend bien et soutire le disque au géant Tage Thompson. Jake Evans et le défenseur s'amènent à deux contre un, mais le numéro 48 fend l'air. Sur la séquence, Rasmus Dahlin écope d'une pénalité pour avoir fait de l'obstruction sur Lane Hutson.
L'attaque massive obtient quelques chances de marquer, mais le troisième but devra se faire attendre.
Avec 9 secondes à faire en première période, Josh Doan est chassé pour obstruction sur Noah Dobson.
Après 20 minutes de jeu, les Canadiens ont pris les devants 2 à 0 face aux Sabres. Au chapitre des tirs au but, le Tricolore en compte 13 et les locaux 8.