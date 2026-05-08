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Hygiène féminine au prix coûtant

Quels produits essentiels devrait-on vendre sans marge de profit?

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 8 mai 2026 10:35

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Quels produits essentiels devrait-on vendre sans marge de profit?
Plusieurs pharmacies de la bannière Familiprix lancent un projet pilote audacieux en vendant les produits d'hygiène féminine au prix coûtant jusqu'au 31 décembre 2026. / Alex_Po / Adobe Stock

Plusieurs pharmacies de la bannière Familiprix lancent un projet pilote audacieux en vendant les produits d'hygiène féminine au prix coûtant jusqu'au 31 décembre 2026.

Initiée à Shawinigan-Sud par Michael Tourigny, cette mesure vise à contrer la précarité menstruelle en éliminant des marges de profit pouvant atteindre 27 %.

Nathalie Guay, de l'Observatoire québécois des inégalités, salue l'initiative, rappelant qu'une femme sur six au Canada a déjà vécu cette précarité.

La discussion ouvre également la porte à une réflexion sur le prix d'autres produits essentiels, comme le lait maternisé, dont le coût a bondi de 129 % à Montréal depuis 2021.

Écoutez Michael Tourigny, pharmacien propriétaire, et Nathalie Guay, DG de l’Observatoire québécois des inégalités, vendredi à Radio textos

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