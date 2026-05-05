Saturation des urgences dans la province

Dans son tour d'horizon, mardi, Patrick Lagacé commente la saturation des urgences au Québec, mise en lumière par une enquête de La Presse.

Il souligne l'augmentation du nombre de patients qui quittent les salles d'attente sans avoir été vu, faute de personnel et de ressources, une situation qui peut s'avérer fatale.

Il dénonce particulièrement le cas d'un jeune garçon de l'Outaouais, diagnostiqué d'une leucémie en Ontario après avoir attendu en vain dans plusieurs hôpitaux québécois.

L'animateur critique vertement les recommandations de Santé Québec suggérant aux patients d'aller voir l'infirmière au triage en cas d'attente prolongée, qualifiant le conseil de «déconnecté» de la réalité des salles d'attente où le personnel est déjà débordé.

Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé, mardi.

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