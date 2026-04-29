Véhicules hybrides et électriques

Acheter une voiture d’occasion peut coûter très cher. Une étudiante de 18 ans, originaire de Mascouche, en a d’ailleurs fait les frais. Après avoir déboursé plus de 10 000 $ pour son hybride d’occasion, le véhicule est tombé en panne.

En cause: deux cellules mortes dans la batterie haute tension, alors que le véhicule avait été déclaré sans défaut connu au moment de la vente.

Écoutez à ce sujet Benoit Charette, rédacteur en chef de L'Annuel de l'automobile et animateur la baladoémission Ça tient la route, au micro de Philippe Cantin.

Benoît Charette souligne la rareté de ces situations et l’importance de vérifier la batterie avant l’achat (via applications ou ateliers certifiés comme Atelier branché).

Il recommande d’acheter des modèles récents avec garantie constructeur (8 ans ou 160 000 km). L’Office de la protection du consommateur impose des garanties minimales chez les commerçants, mais pas lors d’achats privés.