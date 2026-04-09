Le constructeur électrique chinois arrive au pays

Bloomberg a confirmé jeudi une nouvelle sortie il y a deux semaines dans L'Annuel de l'automobile, à l'effet que le constructeur automobile électrique chinois BYD souhaite ouvrir une vingtaine de succursales au pays.
Selon Benoît Charette, la formule du constructeur serait davantage de s'associer avec des concessionnaires déjà établis au pays.
En d'autres mots, un concessionnaire Ford, ou une autre marque, pourrait accueillir le constructeur chinois dans sa succursale.
Écoutez le rédacteur en chef de l’Annuel de l’automobile commenter le tout au micro des animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.
«Il y aurait des pourparlers pour construire une usine de BYD au Canada. Si la compagnie veut s'impliquer, bien on va leur donner la chance de vendre plus de véhicules. Puis les Chinois sont des gens patients et sont des gens visionnaires en affaires. Monsieur Trump ne sera pas aux États-Unis pour toujours. Et le jour où il va partir, s'il y a une usine BYD au Canada, ça devient très facile à ce moment-là, à partir de cette usine-là, d'aller vendre aux États-Unis.»