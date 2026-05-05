Louise Arbour, gouverneure générale du Canada

Louise Arbour, la nouvelle gouverneure générale désignée du Canada, a une feuille de route à faire pâlir quiconque.
Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudas survoler le parcours exceptionnel de Louise Arbour au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Louise Arbour est l'une des plus grandes juristes de son époque;
- Son rapport qui dénonçait les inconduites sexuelles dans les Forces armées canadiennes;
- Louise Arbour est récipiendaire de près de 100 distinctions;
- Son bilinguisme impeccable et son réseau international;
- Certains personnes plus critiques évoquent son bilan progressiste sur l’immigration, les réfugiés et la politique étrangère.