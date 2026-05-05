«L'éminence grise» du Parti québécois lors du référendum de 1980, Claude Morin, est décédé mardi à l'âge de 96 ans
Il y aura toujours un «mystère» autour de lui, explique le chroniqueur Philippe Léger, soulignant ses liens étroits avec la GRC et de l'échange d'argent impliqué.
Écoutez l'analyste politique Philippe Léger, commenter le sujet, mardi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.
«Cest tout à fait normal, quand tu veux briser un pays du G7, que les services de renseignements espionnent ton mouvement. Il y a toujours eu une naïveté au Parti québécois là-dessus. Et le symbole de cette naïveté-là a longtemps été Claude Morin.»
Autre sujet abordé
- Discours d'ouverture de Christine Fréchette: «J'avais l'impression qu'on nous déballait un programme politique», dit Philippe Léger.