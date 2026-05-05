«L'éminence grise» du Parti québécois lors du référendum de 1980, Claude Morin, est décédé mardi à l'âge de 96 ans

Il y aura toujours un «mystère» autour de lui, explique le chroniqueur Philippe Léger, soulignant ses liens étroits avec la GRC et de l'échange d'argent impliqué.

Écoutez l'analyste politique Philippe Léger, commenter le sujet, mardi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.