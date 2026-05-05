Louise Arbour, nouvelle gouverneure générale

On a appris mardi matin que l'ancienne juge de la Cour suprême du Canada, Louise Arbour, sera la prochaine gouverneure générale du Canada, succédant à Mary Simon.

À 79 ans, elle sera la 31e personne et la sixième femme à occuper cette fonction de représentante de la Couronne, suite à la recommandation du premier ministre Mark Carney et à l'approbation du roi Charles III.

Écoutez le recteur de l’Université de Montréal, Daniel Jutras, qui connaît bien Louise Arbour.

Le recteur estime qu'il s'agit d'une excellente nouvelle pour le Canada.

«Le c.v est à la hauteur du talent de cette femme absolument hors normes. Une femme d'un talent exceptionnel», dit-il.

Daniel Jutras souligne l'humour, l'humilité, le sens du service public et son rayonnement international.