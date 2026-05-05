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Renouvellement de la disposition de dérogation

«C'est une basse tactique politique» -Charles Milliard

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 mai 2026 16:22

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«C'est une basse tactique politique» -Charles Milliard
Le chef du PLQ, Charles Milliard. / PC#Christopher Katsarov

Lors de la reprise des travaux à l’Assemblée nationale, mardi, la première ministre du Québec, Christine Fréchette, a annoncé que dès mercredi, le ministre de la langue française, Jean-François Roberge, déposera un projet de loi pour renouveler la disposition de dérogation afin de protéger la loi 96.

Écoutez le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, réagir à cette annonce au micro de Philippe Cantin.

Ce dernier estime que l'annonce en question est purement politique.

«Je pense qu'effectivement, c'est une basse tactique politique de la part de madame Fréchette. Et je vois les bonnes vieilles mains caquistes derrière cette stratégie-là. Ça fait huit ans que la CAQ nous sert des stratégies comme ça sur le bord du comptoir pour diviser les Québécois.»

«Aujourd'hui, j'ai écouté son discours, qui n'avait rien de renouveau. On avait tous les ministres de monsieur Legault derrière elle. Elle fait référence au précédent gouvernement, qui est le gouvernement de monsieur Legault. Et là, je réalise qu'elle nous demande, dans le fond, plus de temps pour réparer ce qu’eux-mêmes ont brisé, c'est-à-dire l'économie, la question de l'habitation, le coût de la vie, les infrastructures.»

Charles Milliard

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