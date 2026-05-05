Renouvellement de la disposition de dérogation

Lors de la reprise des travaux à l’Assemblée nationale, mardi, la première ministre du Québec, Christine Fréchette, a annoncé que dès mercredi, le ministre de la langue française, Jean-François Roberge, déposera un projet de loi pour renouveler la disposition de dérogation afin de protéger la loi 96.

Écoutez le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, réagir à cette annonce au micro de Philippe Cantin.

Ce dernier estime que l'annonce en question est purement politique.

«Je pense qu'effectivement, c'est une basse tactique politique de la part de madame Fréchette. Et je vois les bonnes vieilles mains caquistes derrière cette stratégie-là. Ça fait huit ans que la CAQ nous sert des stratégies comme ça sur le bord du comptoir pour diviser les Québécois.»