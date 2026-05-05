Film Espoirs et trahisons sur le référendum 1995

Le nouveau documentaire Espoirs et trahisons, qui retrace l’histoire du référendum d’octobre 1995, est maintenant disponible sur Savoir média.
Écoutez la chroniqueuse Katia Gagnon discuter de ce moment qu’elle a vécu en tant que journaliste, mardi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«C’est un beau rappel de ce moment de notre histoire. On a eu l’immense chance de vivre ça aux premières loges. C’était extraordinaire, la campagne. On a vu l’effet Lucien Bouchard. Je garde un souvenir absolument impérissable de ces dernières journées à bord de l’autobus du camp du Oui. On n’est pas dans un documentaire ultra dynamique, mais c’est un bon cours d’histoire. Ça devrait être présenté dans les classes du secondaire. Ce serait vraiment un beau rappel pour les jeunes de ce qu’était cette époque-là.»
La chroniqueuse explique ensuite la pertinence de ce documentaire, notamment compte tenu de la montée en popularité du Parti Québécois depuis les élections 2022.