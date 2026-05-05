Un tournage semé d'embuches

Connu entre autres pour le film Bon Cop, Bad Cop, Patrick Huard revient à la charge avec une série inspirée du même concept, qui sera diffusée sur Crave.

Un tournage qui n'a pas été de tout repos pour l'acteur, en raison de plusieurs annulations de dernière minute.

Écoutez l'acteur, humoriste et réalisateur Patrick Huard, dévoiler les coulisses de cette production, mardi, dans la chronique culturelle de Catherine Beauchamp.