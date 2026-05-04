Chanson pour le 50e des JO de 1976

D'où je viens est la chanson officielle du 50ᵉ anniversaire des Jeux olympiques de Montréal, un mandat du comité du Parc olympique.

Écoutez Loud, qui a composé et inteprète la chanson, parler de la genèse de cette dernière avec Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

Loud explique que le morceau célèbre Montréal, son multiculturalisme, son bilinguisme et son héritage olympique, tout en abordant le débat sur la langue française.

Il prévoit d'ailleurs d’interpréter la chanson lors des festivals, dont les Francos de Montréal et lors du spectacle gratuit du 1ᵉʳ août à l’esplanade du Parc olympique.