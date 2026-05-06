À l'aube du déploiement du Dossier Santé Numérique (DSN) dans plusieurs hôpitaux du Québec, le porte-parole libéral en matière de santé, Monsef Derraji, exprime de vives inquiétudes au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Malgré les assurances de la ministre de la Santé Sonia Bélanger, le député souligne des failles de cybersécurité et des problèmes d'accès persistants.

Il rapporte que des «super-utilisateurs», censés guider leurs collègues, sont sous-formés ou s'absentent par stress.

Bien qu'il soutienne la modernisation technologique, M. Derraji refuse qu'elle se fasse au détriment de la sécurité des soins lors de ce virage numérique historique de 402 millions de dollars.

Écoutez le porte-parole du PLQ en matière de Santé, à ce sujet mercredi midi à La commission.