Le livre bleu de l’indépendance

Le Parti québécois a présenté officiellement son livre bleu, un document de 500 pages qui vise à préparer le Québec pour l’indépendance.

Plusieurs sujets sont abordés comme l’identité, l’économie, les relations internationales ou encore la langue française, la citoyenneté et l’environnement.

Des détails sont aussi donnés sur la gestion des relations avec le Canada et la gestion des ressources militaires.

Écoutez le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, commenter ce document, mardi, au micro de Philippe Cantin.