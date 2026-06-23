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Le livre bleu de l’indépendance

«Jamais le Parti québécois n'a produit quelque chose de cette ampleur-là»

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Entendu dans

Cantin le matin

le 23 juin 2026 08:19

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Jamais le Parti québécois n'a produit quelque chose de cette ampleur-là»
Le chef du Parti québécois Paul Saint-Pierre Plamondon / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

Le Parti québécois a présenté officiellement son livre bleu, un document de 500 pages qui vise à préparer le Québec pour l’indépendance.

Plusieurs sujets sont abordés comme l’identité, l’économie, les relations internationales ou encore la langue française, la citoyenneté et l’environnement.

Des détails sont aussi donnés sur la gestion des relations avec le Canada et la gestion des ressources militaires.

Écoutez le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, commenter ce document, mardi, au micro de Philippe Cantin.

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