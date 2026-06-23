L'élue fait le point sur sa carrière

À l'aube de la Fête nationale du Québec, l'ex-porte-parole solidaire Manon Massé revient sur sa carrière politique, l'avenir de sa formation politique et du projet indépendantiste.

Malgré des sondages fluctuants à 8 %, l'élue reste sereine et habituée à «résister aux vents dominants».

Pour sa dernière Saint-Jean à titre de députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques , elle célébrera sur le terrain avec les citoyens de Montréal au parc Lafontaine.

Écoutez la députée Manon Massé revenir sur les grands moments de sa carrière politique, mardi, à Cantin le matin.