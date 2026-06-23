L'élue fait le point sur sa carrière

À l'aube de la Fête nationale du Québec, l'ex-porte-parole solidaire Manon Massé revient sur sa carrière politique, l'avenir de sa formation politique et du projet indépendantiste.
Malgré des sondages fluctuants à 8 %, l'élue reste sereine et habituée à «résister aux vents dominants».
Pour sa dernière Saint-Jean à titre de députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques , elle célébrera sur le terrain avec les citoyens de Montréal au parc Lafontaine.
Écoutez la députée Manon Massé revenir sur les grands moments de sa carrière politique, mardi, à Cantin le matin.
«Oui, on est plusieurs qui souhaitent l'indépendance du Québec, puis c'est sûr que la Fête nationale revêt une couleur particulière. Mais la Fête nationale, c'est une fête qui appartient à tout le monde. [...] Peu importe son option politique, elle appartient à quiconque se reconnaît comme Québécois et Québécoise.»
Autre sujet abordé
Face à l'inflation et la pauvreté, Manon Massé persiste et signe: il faut taxer les ultra-riches pour redistribuer la richesse dans les services publics.