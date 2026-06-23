Les coulisses de la Maison-Blanche

La publication du livre de la journaliste du New York Times Maggie Haberman sème le trouble à Washington.

Intitulé Regime Change (changement de régime), il y dévoile des anecdotes sur la gestion du pays par l’administration Trump.

Des éléments mettant dans l’embarras la Maison-Blanche au sujet de l’affaire Epstein y sont aussi abordés. Il est bien sûr question du président Trump, de son mépris des normes et de son esprit de vengeance.

Écoutez le spécialiste de la politique internationale Guillaume Lavoie commenter le tout, mardi, à l’émission Cantin le matin.