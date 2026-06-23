Fusillade de Côte-des-Neiges

Après le drame qui a coûté la vie à un agent du SPVM lors de la fusillade qui s’est déroulée dans le secteur Côte-des-Neiges, le travail des policiers est fortement salué.

Dans des situations comme celle vécue lundi, leur responsabilité est immense et ils doivent agir avec très peu d'information au péril de leur vie.

Ce genre de moments montre aussi l’importance de la formation des policiers, même si aucune simulation ne peut vraiment les préparer à ce type de tragédie.

Écoutez l'ancien directeur adjoint de la Sûreté du Québec, Marcel Savard, aborder le tout, mardi, à l'émission Cantin le matin.