«Pas besoin d'attendre après Ottawa»

À l'aube de ses 38 ans, le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, confirme qu'il ne se représentera pas aux prochaines élections.

Avant de quitter, il dépose une stratégie majeure de 610 millions de dollars sur cinq ans pour moderniser l'audiovisuel d'ici. Le plan vise principalement à reconquérir le public adolescent, qui consomme massivement des contenus sur des plateformes étrangères.

Pour ce faire, le gouvernement confie un mandat de restructuration multiplateforme à Télé-Québec, qui produira notamment des formats courts et verticaux adaptés aux téléphones intelligents.

Écoutez le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, expliquer le tout, mardi à Cantin le matin.